Agricoltura: Lollobrigida, ‘Dobbiamo tornare ad essere un tutt’uno con Africa’

22 Settembre 2024

Siracusa, 22 set. (Adnkronos) – “Dobbiamo affrontare una sfida che tenga conto della crescita demografica e delle grandi potenzialità di un continente come l’Africa con cui siamo un tutt’uno. Dobbiamo tornare ad esserlo, dopo esserlo stati per millenni”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a conclusione della giornata al teatro comunale di Siracusa per Divinazione Expo 24. “L’Africa è il terreno arabile più grande del pianeta – ha detto – e hanno una popolazione giovane, ma noi come Italia abbiamo le tecnologie e l’innovazione. Qui al G7 undici governi africani ragioneranno insieme su quello che potrà essere e che si potrà costruire in termini di pariteticità”. “Non a caso – ha poi proseguito il ministro – lo abbiamo chiamato il piano Mattei, che da uomo libero aveva combattuto per la libertà confrontandosi con l’Africa in modo diverso, paritetico, né in termini predatori nè caritatevoli, come spesso molto vorrebbero rappresentare facendo il vaglia di Natale e dimenticandosi del resto. Gli africani non accettano di essere trattati come soggetti di serie B”, ha concluso Lollobrigida.