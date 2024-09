Agricoltura: Lollobrigida, ‘Fi ritira interrogazione? Grazie, governo e coalizione uniti’**

26 Settembre 2024

Siracusa, 26 set. (Adnkronos) – “Si parlava di tante criticità tra noi e Forza Italia, invece i rapporti sono eccezionali, come al solito, quindi immagino che i colleghi abbiano ritenuto che i chiarimenti ricevuti nel tempo siano stati chiari e sufficienti e che l’interrogazione non aveva un gran senso. Quindi, li ringrazio per averla ritirata, altrimenti avremmo risposto come sempre. Lo faremmo volentieri, perché a prescindere dallo strumento, il segnale politico che Fi ha voluto dare, evidentemente, è che c’erano tanti chiacchieroni sui giornali e nei salotti che raccontavano una cosa diversa da quella che è. Questo governo è unito, questa maggioranza è unita e sta lavorando bene. Finché il popolo vorrà governerà l’Italia a prescindere da quello che si dice nei salotti o sui giornali”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, commenta la decisione del senatore di Forza Italia, Claudio Fazzone, di avere ritirato, come apprende l’Adnkronos, l’interrogazone parlamentare sulla gestione della distribuzione dei fondi della Pac per gli agricoltori. Nella interrogazione, a risposta scritta al ministro dell’agricoltura, Fazzone chiedeva al ministro Francesco Lollobrogida se ”sia a conoscenza della situazione dei malfunzionamenti, dell’impatto che questi potrebbero avere sui pagamenti alle aziende agricole, cruciali per la loro sopravvivenza, e delle recentissime scelte procedurali assunte da agea; se ritenga necessario assumere iniziative al fine di ovviare ad eventuali rischi che possano verificarsi in fase di acconto e saldo dei pagamenti; se ritenga necessario e urgente, a tutela delle aziende agricole, valutare l’opportunità di procedere ad una gestione straordinaria dell’agenzia al fine di rimuovere gli ostacoli esistenti causati dall’attuale dirigenza”.