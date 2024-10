Agricoltura: Mattarella, ‘Coldiretti presidio democrazia’**

8 Ottobre 2024

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Paolo Bonomi, per la sua attività a favore della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, sarebbe stato insignito, nel 1946, della Medaglia di bronzo al Valor militare. La Coldiretti è presidio in quegli anni, nei campi e nel Paese, del libero svolgimento della vita democratica, sostenendo il processo riformatore e consentendo al lavoro delle campagne di uscire dalla precarietà”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’80/mo anniversario della Coldiretti.