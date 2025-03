Agricoltura: Mattarella, ‘tutela e innovazione per affrontare sfide dei tempi’**

22 Marzo 2025

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Occorre saper affrontare le sfide dei tempi Si pensi alla Xylella, ai cambiamenti climatici che affliggono l’agricoltura. Oggi nessuno si permette più di sottovalutare o addirittura di irridere questi pericoli. Avveniva negli anni scorsi. L’innovazione non è nemica dell’agricoltura, al contrario. È decisivo il valore delle tutele unitamente all’innovazione: vi è, ogni tanto, la tentazione di prendere scorciatoie, di superare le tutele, considerate come impedimenti, come fastidi. È il contrario. È lo stretto legame tra tutele e innovazione che produce progresso”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Forum della Cultura dell’olio e del vino.

“Un prodotto tipico, gli ulivi, le vigne, ad esempio, sono qualcosa di più, oggi, di un semplice dato agro-alimentare per un territorio. Lo caratterizzano. Tanto più -ha concluso il Capo dello Stato- in un Paese, come il nostro, dalle mille campagne, dalle mille produzioni tipiche”.