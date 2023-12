Agricoltura: Meloni, ‘con revisione Pnrr oltre 2mld per contratti filiera’**

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – La revisione del Pnrr “è un risultato del quale andiamo estremamente fieri, perché ci ha permesso di mettere a disposizione dell’agroalimentare oltre due miliardi per i contratti di filiera e 850 milioni di euro per Agrisolare. Misure per fare in modo che le nostre imprese agricole italiane siano sempre più forti, più competitive, più sostenibili”. Lo rivendica la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato all’Assemblea invernale di Confagricoltura.

“Con questo stesso approccio – prosegue Meloni – abbiamo difeso il ruolo strategico dell’agroalimentare e delle realtà agricole italiane in sede europea. Con un grande lavoro di squadra siamo riusciti a far emergere il buon senso, a ottenere posizioni più equilibrate rispetto ad alcune proposte iniziali della Commissione europea su dossier molto importanti: penso ai fitofarmaci, penso alle emissioni industriali, penso agli imballaggi”.