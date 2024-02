Agricoltura: Meloni, ‘fatto il possibile, disposta ad ascoltare lavoratori per me fondamentali’**

Febbraio 5, 2024

Tokyo, 5 feb (Adnkronos) – “Abbiamo sempre incontrato gli agricoltori, al mondo agricolo abbiamo sempre rivolto la nostra attenzione. Abbiamo aumentato le risorse da 5 a 8mld del Pnnr, rispetto ad altri Paesi noi non abbiamo tolto gli incentivi sul gasolio, abbiamo fatto il massimo possibile. Sugli agricoltori abbiamo un focus, si può sempre fare meglio e di più. Io sono sempre disposta ad ascoltare lavoratori che per me sono fondamentali”. Lo ha detto Giorgia Meloni parlando delle proteste degli agricoltori.