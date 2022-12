Dicembre 15, 2022

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Il Nutriscore è un progetto che al momento è stato accantonato in Ue, che è stato anche oggetto di una delle materie del mio primo incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ma sul quale il Governo continuerà a vigilare per evitare sorprese”. Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all’assemblea di Confagricoltura.