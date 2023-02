Agricoltura: Meloni, ‘pilastro Italia, per governo patrioti è strategico’

Febbraio 8, 2023

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “L’agroalimentare è un pilastro del sistema Italia. Un pilastro economico, sociale e culturale. E un governo di patrioti come il nostro non può che considerarlo strategico e fondamentale per rilanciare lo sviluppo e la crescita dell’Italia. Il Governo è al fianco degli agricoltori, com’è al fianco di tutti coloro che ogni giorno si rimboccano le maniche per fare di nuovo grande questa Nazione”. Così il premier Giorgia Meloni, in un messaggio inviato alla Confederazione italiana agricoltori in occasione della sua IX conferenza economica.