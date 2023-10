Agricoltura: Musolino (Iv), ‘vigileremo su effettiva erogazione anticipi Pac’

Ottobre 17, 2023

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Agea e il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida hanno annunciato che tra il 16 ottobre ed il 30 novembre verranno erogati gli anticipi della Politica Agricola Comune per un totale di 2,4 miliardi di euro a 772.000 agricoltori italiani. Ci auguriamo che all’annuncio trionfalistico seguano effettivamente i pagamenti in favore degli agricoltori: sarebbe una bella rivoluzione nel settore agricolo, sia in termini di sostegno diretto alle imprese agricole, sia in termini di garanzie economiche per i beneficiari”. Lo afferma la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, dopo la conferenza stampa del ministro dell’Agricoltura foreste e sovranità alimentare per la presentazione della campagna di erogazione degli anticipi Pac 2023.

“Il governo ha varato numerosi interventi per dotare il Maasaf di risorse economiche e strutturali e, trascorso questo primo anno, la campagna di anticipi Pac è il primo banco di prova per saggiare l’efficienza di questo decantato nuovo modo di fare le cose. Vedremo – avverte Musolino – se effettivamente tutti gli anticipi verranno erogati nei termini annunciati. Ovviamente vigileremo, sempre con lo spirito di chi tifa Italia e sostiene ogni valida iniziativa e novità ma senza fare mai sconti a nessuno”, conclude.