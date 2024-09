Agricoltura: nei primi sette mesi ’24 denunciati 25 mila infortuni, Inail ‘protocollo con Masaf’**

23 Settembre 2024

Siracusa, 23 set. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Nei primi sette mesi del 2024 sono stati 14.922 gli infortuni denunciati nel settore agricoltura. A questi dati si aggiungono 9.779 denunce in ambito nazionale, per infortuni legati alla trasformazione di prodotti agricoli e alimentari in ambito industriale secondo la classificazione Ateco. Sono i dati resi noti dall’Inail, in questi giorni presente, con uno stand in piazza Archimede a Siracusa nell’ambito del G7 Agricoltura. “Questa sede, oltre, a una bellissima vetrina per far vedere quello che facciamo è anche un punto di contatto e di collegamento. Siamo già in contatto anzitutto col Ministero per l’Agricoltura, con il ministro Lollobrigida, con cui abbiamo già una collaborazione da lungo tempo- spiega il Presidente nazionale Inail Fabrizio D’Ascenzo – Stiamo portando avanti un protocollo di collaborazione ufficiale per far sì che tutto questo patrimonio informativo possa essere trasmesso tramite delle associazioni a tutti gli interessati. La cosa importante è far circolare le notizie, far capire che gli ausili ci sono e che se si adottano, si possono evitare incidenti”. Presente a Siracusa anche il direttore regionale Inail della Sicilia, Giovanni Asaro. “Dei 14.922 infortuni denunciati nel settore agricoltura, il 6,8% (pari a 1029) è avvenuto in Sicilia- dice Asaro- A questi dati si aggiungono 241 in Sicilia per infortuni legati alla trasformazione di prodotti agricoli e alimentari in ambito industriale secondo la classificazione Ateco”.

“Purtroppo i dati che noi registriamo mensilmente parlano di un lieve incremento- aggiunge il Presidente nazionale D’Ascenzo – Questo lieve incremento è spiegabile con tutta una serie di ragionamenti che sono legati anche ad esempio alle malattie professionali, che non sempre vengono tenute in considerazione. Perché spesso si bada più all’incidente serio che non alla malattia professionale che invece è un ambito che va tenuto in considerazione, e su cui in quel caso l’incremento dei numeri delle malattie professionali è derivante anche dal fatto che si sono scoperte più malattie professionali rispetto al passato. Si fa più prevenzione e quindi si cerca di intervenire prima piuttosto che dopo quando ormai la malattia si è manifestata non si può più fare nulla”. Questa mattina a fare visita allo stand è arrivato anche Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei deputati.

“I dati ci testimoniano che l’incidentalità nel settore dell’agricoltura è ancora molto elevata. Noi siamo appositamente qui proprio per far vedere tutto quello che si può fare nel campo della prevenzione- dice il Presidente Inail D’Ascenzo – Quindi, soprattutto come si può evitare che succedano degli incidenti e negli stand che abbiamo messo qui in Piazza Archimede ci sono tante soluzioni che sono disponibili per gli agricoltori. Dai droni che possono fare la verifica degli sversamenti o anche la verifica degli ambienti contaminati, ai trattori che possono essere dotati di una sorta di roll-bar che si chiama Rops che serve per evitare il pericolo di ribaltamento. O anche degli ausili che noi mettiamo a disposizione delle persone che, purtroppo, hanno avuto un incidente e con questi possono tornare ad una vita lavorativa normale”.

“La prevenzione deriva dall’informazione- aggiunge D'(Adnkronos) – Fabrizio D’Ascenzo -Se io sono informato correttamente dei rischi che posso affrontare, capisco anche che mi devo dotare di sistemi che magari non rientrano nella normalità, della mentalità di alcune persone. Un po’ come è successo in passato con la cintura di sicurezza, adesso tutti noi la utilizziamo perché sappiamo che è un ausilio che può essere utilizzato per prevenire un incidente. Io metto il casco non solo perché se mi vedono mi fanno la multa, ma soprattutto perché so che è un ausilio che può evitare conseguenze gravi. E’ una cosa che dovrebbe essere adottata anche nel campo dell’agricoltura perché ancora registriamo, purtroppo, tantissimi incidenti che mortali”.