Agricoltura: Patuanelli, ‘obiettivo 25% superficie bio in anticipo di 3 anni nel 2027’**

Maggio 11, 2022

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – L’obiettivo di raggiungere il 25 % delle superficie agricola utilizzabile destinata a biologico sarà raggiunto entro il 2027, in anticipo di 3 anni rispetto alla scadenza fissata dalle Strategie Farm to Fork e Biodiversità”. Lo ha annunciato il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli facendo riferimento anche alla legge sul biologico approvata in Italia, durante un’audizione alle commissioni riunite Agricoltura di Senato e Camera sugli aggiornamenti del Piano strategico nazionale (Psn) alla luce dei rilievi e delle osservazioni della Commissione europea. “Uno stanziamento complessivo di 2,5 miliardi di euro sarà destinato al settore dell’agricoltura biologica, considerata la tecnica di produzione privilegiata per concorrere al raggiungimento di tutti gli obiettivi ambientali previsti dalle diverse strategie europee” ha spiegato Patuanelli.