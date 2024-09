Agricoltura: Prandini (Coldiretti), ‘documento unitario con Africa, no a concorrenza sleale’ ‘

26 Settembre 2024

Siracusa, 26 set. (Adnkronos) – “Abbiamo discusso con le altre rappresentanze agricole che compongono il G7 di un documento unitario da presentare a tutti i ministri che sono stati oggi invitati in cui mettiamo al centro regole chiare: la prima la reciprocità. Regole che devono essere confrontate fra di loro, senza che ci sia una forma di concorrenza sleale su principi che, in alcuni paesi, vengono vietati e in altri sono consentiti. Creano appunto una forma di concorrenza sleale. Questo vale anche sul tema sociale in termini occupazionali. Questi sono alcuni degli argomenti”. Lo ha detto il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini, a margine del vertice, a Siracusa, a cui partecipano le organizzazioni agricole mondiali che fanno per la prima volta fronte comune per “lanciare un messaggio forte ai Governi in apertura dei lavori del G7 dell’Agricoltura a Siracusa”. Al centro del vertice, che vede un focus rivolto al continente africano, la “necessità di sostenere il settore agricolo dinanzi agli effetti dei cambiamenti climatici che rischiano di pregiudicarne la capacità di garantire cibo a una popolazione mondiale in crescita, mentre guerre e tensioni internazionali pesano sui flussi commerciali e sulla vita stessa delle persone”.

“Poi, abbiamo discusso di ambiente, di territorio, di guardare quello che è un processo che ci deve portare sempre di più a essere sfidanti su una risposta legata ai cambiamenti climatici che hanno fortemente colpito il nostro Paese nell’ultimo anno con un danno che superato gli otto miliardi e mezzo di euro”, ha aggiunto Prandini.