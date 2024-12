Agricoltura, Purromuto (Syngenta): “Impegnati per preservare la salute del suolo”

5 Dicembre 2024

Milano, 5 dic. (Adnkronos) – “Oggi presentiamo un’innovativa tecnologia di mappatura avanzata del suolo grazie alla quale siamo in grado di fotografarne le caratteristiche chimico-fisiche, metro quadro dopo metro quadro, con una precisione mai vista, potendo, così fornire delle informazioni utili all’agricoltore per gestire questa importante risorsa”. Sono le parole di Giacomo Purromuto, business innovation lead di Syngenta Italia, intervenuto a Milano in occasione dell’incontro organizzato per il lancio di InterraScan, la tecnologia innovativa progettata per conoscere e valorizzare i terreni agricoli. L’incontro si è svolto nella Giornata mondiale del suolo alla presenza dell’assessore all’Ambiente e al clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione.

“Syngenta è attivamente impegnata nella ricerca e nel portare in campo tecnologie che permettano di gestire questa importante risorsa, sia dal lato agronomico, sia dal lato di preservazione della salute del suolo nel lungo periodo. Il suolo subisce dei processi degradativi anno dopo anno – conclude Purromuto – ed è il momento di fare la nostra parte. Come Syngenta siamo impegnati attivamente in questo”.