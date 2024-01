Agricoltura: Renzi, ‘Lollobrigida aumenta tasse e soffia su fuoco di polemiche contro Ue’

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “La differenza tra politici e influencer si vede bene nell’atteggiamento di queste ore di alcuni membri del Governo. Prendete il Cognato in capo, il ministro Lollobrigida. Da ministro dell’Agricoltura ha alzato le tasse agli agricoltori per 248 milioni di euro. E cosa fa? Dice che i problemi degli agricoltori dipendono dall’Europa, non dalle sue scelte. Anzi. Soffia sul fuoco delle polemiche contro l’Europa, irresponsabile, mentre i trattori bloccano le autostrade. Ma è colpa del Governo se aumentano le tasse sull’agricoltura”. Lo scrive nella Enews Matteo Renzi.