Agricoltura: Renzi, ‘proteste colpa di LolloTax’

Febbraio 1, 2024

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Gli agricoltori bloccano le strade attaccando l’Europa e il ministro Lollobrigida strizza l’occhio a questa forma di protesta. Nessun media ha il coraggio di dire con chiarezza che le tasse per gli agricoltori le hanno aumentate i cognati d’Italia, non i burocrati europei. Sì! Reintroducendo l’Irpef agricola, Meloni e Lollobrigida hanno aumentato le tasse per 248 milioni di euro. Se gli agricoltori sono arrabbiati non devono lamentarsi con Bruxelles, ma con Roma”. Lo ribadisce nella Enews Matteo Renzi.

“Chi ha votato la Meloni perché prometteva sovranità alimentare -aggiunge- adesso paga più tasse agricole. Che mi smentiscano, se ci riescono. Perché le tasse al mondo agricolo le abbiamo abbassate noi annunciandolo con Martina e Padoan all’Expo 2015. Quindi le chiacchiere stanno a zero. Noi abbiamo diminuito quelle tasse che questo Governo ha aumentato. Si chiama LolloTax e serve per pagare gli staff sia a Palazzo Chigi che al Ministero. La differenza tra gli influencer e chi fa politica”.