Agricoltura: senatori Pd, ‘comparto vitivinicolo in ginocchio per peronospera’

18 Settembre 2024

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Questa mattina, finalmente, il governo ha risposto in Commissione agricoltura alla nostra interrogazione sull’emergenza della peronospera. Una risposta tardiva e insufficiente da mesi seguiamo i disagi del comparto vitivinicolo al fianco degli amministratori locali alle prese con questa emergenza. Un comparto, per mesi, ignorato dal Governo che ha messo in campo azioni parziali e soprattutto con grave ritardo”. Così in una nota i senatori del Partito democratico Silvio Franceschelli e Michele Fina.

“Sono 10 mila le aziende colpite dalla peronospora – aggiungono – per circa 20mila ettari coltivati per le quali i fondi stanziati sulla vendemmia 2023 non sono sufficienti. Lo avevamo denunciato già mesi fa ma il Governo, anche nella risposta di questa mattina, si limita a giustificazioni e rinvii. Tutto questo nel mentre anche la stagione in corso presenta gravissime carenze con il rischio di un inasprimento della crisi del settore”.

“Abbiamo ribadito in commissione al sottosegretario La Pietra che bisogna portare i fondi almeno ad 80 milioni e fare presto con i ristori, altrimenti non serviranno più a nulla – concludono Franceschelli e Fina – Assicuriamo alle imprese del settore e agli amministratori locali impegnati nella battaglia totale sostegno e massima attenzione, promuovendo nuove e più forti azioni politico-istituzionali se sarà necessario”