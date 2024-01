Agrigento: anziana muore dopo 5 ore di attesa al pronto soccorso, aperta inchiesta

Gennaio 3, 2024

Palermo, 3 gen. (Adnkronos) – Una anziana muore dopo avere atteso per cinque ore al Pronto soccorso, come raccontano i parenti, e la procura di Agrigento apre un’inchiesta. Il pm di turno ha disposto l’autopsia. Secondo una ricostruzione dei fatti la donna sarebbe stata inserita in lista di attesa per eseguire alcuni esami, ma nel frattempo è morta. Sequestrata la documentazione clinica.