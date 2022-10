Agrigento: blitz antidroga, procuratore ‘abusi e maltrattamenti per ospiti comunità’

Ottobre 19, 2022

Palermo, 19 ott. (Adnkronos) – “L’inchiesta ha permesso di accertare numerosi episodi di abusi e maltrattamenti posti in essere da dirigenti e operatori della comunità, mediante minacce o vere e proprie aggressioni fisiche in danno dei pazienti ogni qualvolta lamentavano carenze o disservizi”. A dirlo è il procuratore facente funzioni di Agrigento, Salvatore Vella, dopo l’operazione antidroga ‘Dark community’ dei carabinieri che ha svelato una fiorente attività di spaccio in una comunità alloggio per disabili psichici di Favara, nell’Agrigentino. Sette le misure cautelari eseguite dai carabinieri a carico di altrettanti indagati. Per due persone si sono spalancate le porte del carcere, altre due sono state sottoposte all’obbligo di dimora ad Agrigento e altrettante al divieto di dimora nella stessa provincia. Infine per un ultimo indagato è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.