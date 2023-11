Agrigento: Cuffaro al sindaco, ‘Le posizioni della DC condivise da tutto il partito’

Novembre 3, 2023

Palermo, 3 nov. (Adnkronos) – “Al sindaco di Agrigento voglio ricordare che la DC è un partito libero, aperto, plurale e democratico. Ha i suoi organi di partito, eletti dal congresso, e un gruppo consiliare al consiglio comunale di Agrigento autonomo e libero nelle scelte politiche”. Lo dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro. “Le posizioni politiche del gruppo e dei dirigenti della DC locale sono condivise da tutto il partito. La DC sta lavorando per far crescere la coalizione e per far crescere le comunità locali Agrigento in primis. Mi piacerebbe che anche gli altri partiti facessero lo stesso piuttosto che fomentare pretestuose polemiche sia personali che riguardanti altri comuni. Il sindaco di Agrigento, indiscussa persona perbene, sappia che siamo disponibili a collaborare fattivamente per il bene della città, ammesso che la nostra collaborazione sia politicamente gradita”, conclude.