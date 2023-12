Agrigento: donna che accusò il marito ha confessato, ‘Sono stata io a gettargli l’acido’

Dicembre 30, 2023

Palermo, 30 dic. (Adnkronos) – Ha confessato di avere gettato lei l’acido addosso la marito dopo averlo attirato in una trappola nella loro abitazione, la donna che lo scorso 5 dicembre aveva denunciato e fatto arrestare l’uomo affermando di essere stata sfregiata con l’acido in viso. La donna è stata arrestata giovedì sera dalla Polizia di Palma di Montechiaro, dopo gli accertamenti eseguiti in queste settimane. La donna ha detto di avere provato de rancore nei confronti dell’ex che aveva denunciato per maltrattamenti. ieri il marito, ricoverato in ospedale con gravi ferite per l’acido che l donna gli ha gettato addosso, è tornato libero. E’ ancora ricoverato in ospedale.