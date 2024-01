Agrigento: duplice omicidio donne, inquirenti ‘grande collaborazione da comunità rumena’**

Gennaio 5, 2024

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) – Per l’indagine sul duplice omicidio delle due donne rumene uccise la notte scorsa a Naro, gli inquirenti, come apprende l’Adnkronos, hanno potuto contare su “una grande collaborazione offerta dalla comunità rumena di Naro, fatta da lavoratori e lavoratrici che danni risiedono in Italia”. Per il duplice delitto un rumeno è indagato ed è tuttora sotto interrogatorio nella caserma di Naro.