Agrigento: duplice omicidio donne, l’allarme lanciato dai vicini dopo urla vittima

Gennaio 5, 2024

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) – Sono state le urla strazianti della donna uccisa la notte scorsa nella sua abitazione a Naro (Agrigento) a fare lanciare l’allarme dei vicini di casa alle forze dell’ordine. Delia Zarniscu, 58 anni, questo il nome della vittima, sarebbe stata aggredita e uccisa dentro casa, in via Vinci. La vittima è stata trovata in una pozza di sangue. Mentre l’abotazione era a soqquadro.