Agrigento: imprenditore tenta suicidio, dietro gesto polemiche per teatro vuoto a Sport Festival

Novembre 22, 2023

Palermo, 22 nov. (Adnkronos) – Dietro il tentato suicidio dell’imprenditore di Agrigento che si è sparato un colpo di pistola e ora è ricoverato in condizioni gravi ci sarebbero le polemiche per il teatro vuoto durante la 43º esima edizione del Paladino d’oro Sportfilmfestival, in corso ad Agrigento fino al 26 novembre. La settimana del cinema sportiva è stata inaugurata due giorni fa alla presenza di alcune scuole, del sindaco Francesco Miccichè e degli organizzatori della kermesse. Ma ieri è stata pubblicata sui social una foto in cui si vede il teatro vuoto durante la proiezione di un film.

Ill festival è costato complessivamente 35 mila euro, di questi 25 mila a carico del Comune di Agrigento e 10 mila dall’Assessorato regionale della cultura. Il festival si dovrebbe concludere con due cerimonie, il 24 novembre con la consegna dei “Paladini Exellence” e il 25 novembre con l’assegnazione delle statuette ai film di cinema sportivo vincitori della 43a edizione del festival.