Agroalimentare: Bergesio (Lega), ‘attacco al Made in Italy, noi in trincea’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “È in corso un attacco al Made in Italy a tavola, che espone il nostro Paese a un rischio eccezionale e mai vissuto prima. Noi siamo in trincea e dobbiamo difendere in ogni modo la salute degli italiani e la nostra economia. Bene dunque il voto di oggi contro l’ennesima follia europea. Il nostro gruppo ha contribuito con un emendamento per la messa al bando del ‘meat sounding’, vietando l’utilizzo di nomi ingannevoli, che fanno riferimento alla carne e ai suoi derivati, applicati a prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali. Un artificio pericoloso, ai danni della salute dei cittadini e contro il loro diritto a un’informazione corretta. Con questo governo stiamo dando un segnale importante a chi pensa di guadagnare, promuovendo tali euro-follie ormai diffuse in vari settori. La Lega sarà come sempre in prima linea nella difesa del benessere dei cittadini, della nostra economia, di cui l’agroalimentare rappresenta una fetta importante, ma anche della nostra identità, storia e cultura”. Lo ha detto Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura del Senato, dichiarando il voto favorevole del suo partito, la Lega, in aula a Palazzo Madama sul ddl cibi sintetici.