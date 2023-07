Agroalimentare: Bizzotto (Lega), ‘stop a sintetico è legge storica per Made in Italy’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Il disegno di legge che vieta la produzione, l’utilizzo, l’importazione e la vendita di cibo sintetico in Italia, approvato oggi dall’Aula del Senato, è un provvedimento di portata storica per la difesa del Made in Italy. La battaglia contro il cibo sintetico, che la Lega ha iniziato per prima in sede europea 10 anni fa, trova il suo coronamento in questa legge che fa dell’Italia il primo Paese al mondo a mettere fuorilegge vere e proprie schifezze come la carne sintetica, il latte sintetico, il pesce fatto in laboratorio. Finalmente abbiamo gli strumenti per difendere il settore agroalimentare italiano dagli attacchi delle lobby e delle multinazionali del cibo sintetico che puntano a scardinare il nostro modello agricolo e alimentare, con la colpevole complicità dell’Europa che in questi anni ne ha sostenuto e finanziato la produzione”. Lo dichiara Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del gruppo Lega al Senato, intervenuta in Aula nella discussione generale.

“Con questo ddl mandiamo anche un messaggio politicamente molto forte a Bruxelles e ai burocrati europei: il governo di centrodestra è pronto a dare battaglia con ogni mezzo per difendere la nostra sovranità alimentare e il Made in Italy, che rappresenta un patrimonio unico al mondo fatto di qualità, tipicità e legame con la nostra terra”, conclude la senatrice leghista.