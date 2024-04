Agroalimentare, La Pietra: “Filiere centrali in agenda Masaf, governo punta a sinergie”

9 Aprile 2024

Roma, 9 apr. – (Adnkronos) – “Il tema delle filiere agroalimentari è centrale nell’agenda del Masaf, fin dal primo giorno di incarico mio e del ministro Lollobrigida. Il governo Meloni, non solo in agricoltura, ritiene fondamentale per lo sviluppo dell’economia italiana rafforzare le sinergie esistenti tra i vari operatori del mercato, facilitando quindi un approccio più sistemico, di squadra, alle diverse e sempre più impegnative sfide che il mercato globale lancia e che l’Italia intende raccogliere, vincendole”. Così il sottosegretario al Masaf, Patrizio La Pietra, nel saluto inviato in occasione della tavola rotonda ‘Persone, ambiente, territori: percorsi di crescita responsabile nella filiera agroalimentare’ durante la quale è stato presentato lo studio ‘Il Gruppo Mondelēz international in Italia: impatto economico e sociale’ realizzato da Ref Ricerche.

In questa ottica, “ritengo di particolare interesse l’attività di Mondelez in Italia, che utilizza grano e latte italiano per i suoi prodotti (Oro Saiwa e Fattorie Osella) dei due stabilimenti piemontesi in cui opera. Parliamo quindi di un esempio concreto di come si possa fare impresa nel nostro Paese, creando economia e nel contempo coinvolgendo lavoratori e materia di qualità made in Italy”, conclude La Pietra.