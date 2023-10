Agroalimentare, Lollobrigida: “Efficientare sistema per mantenere qualità”

Ottobre 18, 2023

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – Occorre ”efficientare il sistema” agroalimentare per ”mantenere la qualità”. Lo afferma il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione del rapporto dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) sull’agroalimentare italiano. “I dati Ismea, presentati oggi, dimostrano come la nostra produzione agricola di trasformazione sia forte e competitiva anche se abbiamo registrato delle criticità”, sottolinea.

“Le problematiche che abbiamo di fronte si sono accumulate, negli anni, in termini di logistica, di distribuzione, di promozione e di difesa”, prosegue Lollobrigida. ”Dal primo giorno, il Governo Meloni lavora per trovare soluzioni a queste criticità. Investire le risorse a disposizione nella maniera più corretta possibile, efficientando il sistema, abbattendo i costi di produzione, garantendo che la qualità continui ad essere un valore aggiunto, è fondamentale”, conclude il ministro.