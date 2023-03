Ai: Musk e Wozniak chiedono pausa su sviluppo intelligenza artificiale

Marzo 29, 2023

Washington, 29 mar. (Adnkronos) – Più di mille persone, tra cui il miliardario Elon Musk e il co-fondatore di Apple Steve Wozniak, hanno firmato una lettera aperta con un invito a “mettere in pausa” lo sviluppo di potenti sistemi basati sull’intelligenza artificiale per dare il tempo di garantirne la sicurezza.

“I sistemi basati sull’intelligenza artificiale con intelligenza competitiva umana – si legge nella lettera – possono rappresentare seri rischi per la società e l’umanità. Potenti sistemi basati sull’intelligenza artificiale dovrebbero essere sviluppati solo quando saremo sicuri che il loro effetto sarà positivo e i rischi saranno gestibili”. I firmatari hanno deciso di sottoscrivere l’appello dopo che la startup OpenAI di San Francisco ha rilasciato un nuovo modello basato sull’intelligenza artificiale GPT-4, molto più potente della versione precedente, utilizzata per alimentare il chatbot ChatGPT, che può generare frammenti di testo dai prompt più brevi.

Musk è stato uno dei primi investitori in OpenAI e ha fatto parte del suo consiglio per anni. La sua azienda automobilistica, Tesla, sta attualmente sviluppando sistemi basati sull’intelligenza artificiale per aiutare a implementare la tecnologia di guida autonoma.