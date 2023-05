Aidaf: Cristina Bombassei è la nuova presidente, succede a Francesco Casoli

Maggio 10, 2023

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Il Consiglio direttivo di Aidaf-Italian family business ha nominato Cristina Bombassei (Brembo) presidente. Sarà alla guida dell’associazione delle imprese familiari italiane insieme al vicepresidente vicario Alessandro Garrone (vicepresidente esecutivo e presidente del comitato strategico di Erg), già vicepresidente Aidaf nel mandato 2019-23.

Cristina Bombassei, già membro del Consiglio direttivo di Aidaf dal 2019, è consigliere di Brembo, dove ha anche il ruolo di chief Csr officer. E’ inoltre consigliere dello Science District Kilometrorosso, presidente della Pro Universitate Bergomensi, presidente del gruppo tecnico Responsabilità sociale di impresa e sostenibilità di Confindustria e consigliere di Otb Group. Nel 2021 le è stata conferita l’onorificenza di commendatore dell’ordine al merito della Repubblica italiana.

“Con entusiasmo raccolgo il testimone di Aidaf da Francesco Casoli, che ha guidato con passione e competenza l’associazione in un momento delicato e complesso come quello che abbiamo attraversato, promuovendone la crescita e dando vita a progetti importanti -dichiara Cristina Bombassei-. Le sfide che ci aspettano sono molte, dai passaggi generazionali, con particolare attenzione ai giovani e al loro ruolo nella società e nell’impresa, alla competitività internazionale; dalla doppia transizione, ecologica e digitale, alla governance virtuosa: le accolgo tutte con spirito positivo e propositivo, certa di poter contare su un Consiglio Direttivo fatto di imprenditrici e imprenditori straordinari, che ringrazio per la fiducia e per lo spirito di servizio con cui hanno accettato quest’incarico, e su tutti gli associati che vorranno supportarci con idee e confronti”.