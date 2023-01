Al Pga Show di Orlando il Lazio Golf District mette in vetrina Roma e i 22 club del Lazio

Gennaio 26, 2023

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Il grande appuntamento della Ryder Cup 2023, in programma dal 29 settembre al 1° ottobre a Roma è ormai alle porte e giorno dopo giorno richiama sempre più l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori di tutto il mondo. È per questo che Lazio Golf District – DMO nata con il sostegno della regione Lazio e dei circoli di Castel Gandolfo e Fiuggi che ha come mission quella di promuovere e gestire i flussi turistici legati alla Ryder Cup di Roma – ha scelto di essere presente alla prestigiosa Pga Show 2023, fiera tematica sul mondo del golf in programma dal 24 al 27 gennaio 2023 all’Orange County Convention Center di Orlando (FL), negli Stati Uniti. Un modo per far conoscere i campi da golf di Roma e del Lazio, ma soprattutto i luoghi d’interesse che la regione offre.

Per i golfisti di tutto il mondo, infatti, vivere la Ryder Cup non significa soltanto assistere a un torneo di golf di altissimo livello, dove i più grandi giocatori americani sfidano quelli europei in uno scontro che si preannuncia spettacolare, ma anche potersi calare in un territorio accogliente e ricco di mete turistiche, che si sposa alla perfezione con le esigenze del turismo golfistico. Proprio per questo il Lazio Golf District lavora ormai da mesi per offrire un’esperienza sempre più unica che affianchi il lato prettamente sportivo e intercetti al meglio i bisogni di quella fascia qualificata di turisti, che non solo vuole vivere l’esperienza della Ryder Cup in maniera totale ma anche ammirare le bellezze che Roma e la regione Lazio offrono.

E grazie all’accordo con i vari partner il Lazio Golf District già da ora propone pacchetti strutturati e pensati appositamente per golfisti, con soggiorni nei migliori hotel e resort, oltre ad esperienze artistiche, culturali ed enogastronomiche tra le migliori sul territorio, acquistabili dal portale www.laziogolfdistrict.com. In un raggio di 130 km, il Lazio Golf District promuove 22 impianti tra i quali il prestigioso Marco Simone Golf & Country Club che ospiterà la Ryder Cup 2023. Nel dettaglio, il Lazio comprende 11 percorsi con almeno 18 buche, più altri 11 club, dove è possibile trovare campi pratica o campi a 9 buche. Dislocate su tutto il territorio laziale queste strutture offrono la possibilità ai visitatori di giocare a golf in atmosfere ricercate e ricche di tradizione, come terme, parchi naturali o siti archeologici.

La Capitale d’Italia, con i suoi 8 campi gara da almeno 18 buche più altri 5 fra campi pratica e percorsi a 9 buche, è senza dubbio la meta più gettonata con il Colosseo, i Fori Imperiali e tutte le bellezze di un ricco patrimonio artistico e culturale. Ma anche le province laziali sono ricche di luoghi di interesse turistico che richiamano puntualmente l’attenzione dei golfisti. Sutri, i Castelli Romani, il Lago di Bracciano, Caprarola, Civita di Bagnoregio, Ostia Antica, il monte Soratte, Tivoli, Fiuggi e Viterbo sono solo alcuni dei luoghi da non perdere e che portano con sé anche una grande tradizione enogastronomica, peculiarità della regione.