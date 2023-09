Al via a Milano la 124ma edizione di Mipel

Settembre 17, 2023

Roma, 17 set. (Adnkronos) – Al via da oggi fino al 20 settembre prossimo la 124° edizione di Mipel, l’evento clou a livello internazionale per il mondo della pelletteria e dell’accessorio moda. Promossa e organizzata da Assopellettieri, la prestigiosa manifestazione che avrà luogo nell’area espositiva di Fiera Milano-Rho, vanta anche il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e di Agenzia Ici, nonché il patrocinio del Comune di Milano. Punto di riferimento per gli operatori del settore, l’edizione numero 124 offre una visione completa sulle nuove collezioni primavera/estate 2024 di oltre 200 brand selezionati tra marchi storici e aziende emergenti nazionali e internazionali.

Borse e accessori insieme alle ultime tendenze del mondo pelletteria sono protagoniste infatti della kermesse fra il padiglione 1 e 3, con un’ulteriore area dedicata alle aziende overseas nel padiglione 7. Concept creativo e file rouge dell’intera fiera è il caleidoscopio, che nelle sue infinite varianti di forme, combinazioni e colori caratterizza tutti gli spazi espositivi.

“Un segnale importante arriva dal numero di presenze attese per questa edizione di Mipel – commenta la neo-presidente Claudia Sequi – che si conferma come un momento strategico per il settore e per tutti gli attori coinvolti. Per i buyer e le aziende, soprattutto quelle di piccole dimensioni, il salone rappresenta una fondamentale occasione di business oltre che di confronto e di aggiornamento sulle novità e i trend emergenti del mercato”.

Tra le principali novità dell’edizione, l’area Showcase Milano curata da Mirta, lo showroom digitale che connette brand contemporanei locali con curator internazionali, all’interno del Padiglione 3. Con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta presente in fiera, lo spazio è stato riservato esclusivamente a brand di moda e design italiani selezionati sulla base di criteri distintivi quali creatività, innovazione e ricerca. Da non perdere anche la preview del progetto “Travel&Business”, il nuovo esclusivo segmento della manifestazione che sarà pienamente protagonista della 125esima edizione di Mipel (febbraio 2024); a fare da ambassador in questa anteprima lo storico marchio italiano di valigeria Bric’s.

Grande attenzione è stata riservata anche quest’anno all’Area Trend all’interno del Padiglione 3, uno spazio in cui potersi immergere nelle ultime tendenze SS2024 della pelletteria, accuratamente selezionate dal Comitato Moda di Mipel. Inoltre, proprio in quest’area, si terranno diversi momenti conviviali e di networking accompagnati da musica e aperitivo.

Assopellettieri sarà ancora protagonista con Mipel Lab, l’innovativo format fieristico dedicato ai principali produttori d’eccellenza di pelletteria italiana, ideato dall’associazione in collaborazione con Lineapelle, con cui condividerà gli spazi dal 19 fino al 21 settembre all’interno del Padiglione 9 sempre a Fiera Milano-Rho. Continua anche per questa edizione la partnership con Impersive che permetterà ai visitatori di vivere, grazie all’utilizzo degli “oculus”, uno straordinario viaggio immersivo nella produzione della pelletteria italiana.