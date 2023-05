Al via il Francigena Fidenza Festival, per scoprire la ‘bella via d’Europa’

Maggio 15, 2023

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – Torna dal 18 al 21 maggio il Francigena Fidenza Festival, quattro giorni di storia, incontri, visite guidate, camminate e approfondimenti per esplorare ‘La bella Via dell’Europa’ da una prospettiva privilegiata: Fidenza, Comune al centro della Via Francigena che da Canterbury arriva a Santa Maria di Leuca. Il festival, giunto alla terza edizione, è organizzato dal Comune di Fidenza, con la direzione artistica di Pirene Comunicazione e il patrocinio dell’Università di Parma e della Diocesi di Fidenza, e in collaborazione con Aevf – Associazione Europea delle vie Francigene, Destinazione Turistica Emilia e Terre di Verdi.

“Con questa nuova edizione, il Francigena Fidenza Festival spegne tre candeline; quindi, oggi possiamo dire che si tratta di una realtà consolidata”, commenta il sindaco di Fidenza, Andrea Massari. “Non era scontato – aggiunge – riuscire a dar vita a un evento dedicato a una realtà che attraversa l’Europa e che solo in Italia tocca ben sette Regioni, ma qui ha sede l’associazione europea Vie Francigene; da qui, dal 2015, è partita la candidatura Unesco della Via Francigena a patrimonio mondiale dell’Umanità e sempre qui conserviamo sulla facciata del nostro Duomo le più significative rappresentazioni dei pellegrini che percorrono il cammino che conduce a Roma”.

Oltre cinquanta gli appuntamenti previsti per l’edizione 2023, per un palinsesto che comprende mostre, concerti, passeggiate, visita guidate, dibattiti, performance di giocolieri dedicate ai più piccoli, assaggi dei sapori del territorio e numerosi eventi dedicati alle scuole di ogni ordine e grado. “A partire da giovedì 18 maggio, Fidenza si aprirà ancora una volta a una miriade di eventi, occasioni di approfondimento e camminate incentrate su un nuovo modo di viaggiare alla scoperta o riscoperta di territori inesplorati, assaporando ritmi diversi da quelli a cui siamo abituati. Francigena Fidenza Festival è anche questo: un viaggio nella storia e in noi stessi, alla ricerca di un contatto diverso con la natura che ci circonda”, afferma Maria Pia Bariggi, assessore alla Cultura del Comune di Fidenza.