Al via ‘Il Mezzogiorno strategico di Sud e Futuri’, evento della Fondazione Magna Grecia

Novembre 30, 2022

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Ricca di ospiti e di temi la IV edizione del meeting incentrata sulla sfida politica, economica, culturale ed etica che attende il Sud. Tra i relatori il ministro Raffaele Fitto, il ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta, il presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo, l’Amministratrice delegata e Direttrice generale di RFI Vera Fiorani, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Mediapartner il Gruppo Pubbliemme – Diemmecom – LaC Network – ViaCondotti21 – LaCapitale, e Adnkronos

Giovedì 1 dicembre a Roma, nella “Lanterna” di via Tomacelli 157 alle 10, l’appuntamento con Sud e Futuri, l’evento organizzato dalla Fondazione Magna Grecia in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, ViaCondotti21-LaCapitale, LaC Network. L’evento è coordinato da Alessandro Russo, direttore editoriale del Network e Paola Bottero, direttore strategico del Gruppo. L’altro media partner è AdnKronos. Titolo dell’evento è Mezzogiorno Strategico-L’Italia del Sud: sfida politica, economica, culturale ed etica, una giornata di riflessioni su come superare il divario tra Nord e Sud, proprio nei giorni in cui Svimez annuncia che il Pil del Mezzogiorno segnerà -0,4% nel 2023. Mentre il Nord cresce, il Sud entra in una nuova recessione. La location scelta per Sud e Futuri, La Lanterna progettata da Massimiliano Fuksas, è simbolica: innovativa, piena di bellezza, arte e luce. È il simbolo di una sfida politica, economica, culturale ed etica: quella del Sud.

Dopo l’introduzione del presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti, il primo panel, Il valore della cultura sarà moderato da Francesco Verderami del Corriere della Sera e vedrà dialogare il Ragioniere Generale dello Stato Biagio Mazzotta, il Presidente di Svimez Adriano Giannola, il Presidente di Entopan Francesco Cicione, il Giudice della Corte dei Conti e socio fondatore della Fondazione Magna Grecia Antonello Colosimo, la Presidente dell’Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità dello Stato della Regione Lazio Cristina Costarelli, il CEO di Civita Mostre e Musei Giorgio Sotira e il Presidente della Commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone.

Alle 15 appuntamento con la seconda sessione I Giovani e lo Sport per costruire il Futuro del Mezzogiorno, moderato dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, con Mauro Balata, Presidente della Lega Serie B, Gabriele Gravina, Presidente della Figc e Giuseppe Capua, Presidente della Commissione Antidoping della Figc. Ultimo appuntamento alle 17 con il panel moderato dal giornalista del Tg2 Fabrizio, Frullani Infrastrutture e mobilità: correre per colmare i ritardi. Ospiti il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR Raffaele Fitto, il deputato e Vice Presidente di Fondazione Magna Grecia Saverio Romano, il Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo, il docente di Strade, Ferrovie ed Aeroporti e Head FS Academy-Ferrovie dello Stato Dario Lo Bosco, il Commissario Straordinario del Governo delle ZES Campania e Calabria Giosy Romano, il Professore di Ingegneria dei sistemi di Mobilità Sostenibile di UniMed Francesco Russo, il Direttore Strategie, Pianificazione, Regolazione e Sostenibilità di Trenitalia Alessandro Zoratti, l’Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di RFI Vera Fiorani e il Presidente Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Nell’incertezza di ciò che accadrà a livello globale, Sud e Futuri è un percorso verso un orizzonte condiviso promosso dalla Fondazione Magna Grecia e dal suo presidente Nino Foti, che nasce dall’urgenza di dare risposte, di individuare strategie capaci di invertire la rotta. La Fondazione Magna Grecia è un’organizzazione no profit che promuove lo sviluppo del Mezzogiorno aggregando e coinvolgendo parti sociali, imprese e istituzioni, che realizza percorsi di orientamento per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, convegni e seminari di studio anche attraverso scambi culturali internazionali, che organizza scuole di alta formazione e istituisce borse di studio.