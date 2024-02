Al via la nuova stagione di Sky Motori, più tecnologia, speciali e backstage da F1 a Motogp

Febbraio 26, 2024

Milano, 26 feb. (Adnkronos) – Parte la nuova Grande Stagione dei Motori di Sky, un lungo viaggio intorno al mondo, senza lasciare mai La Casa dello Sport. Su Sky e in streaming su Now sta per iniziare la nuova avventura che per i prossimi 9 mesi accompagnerà gli appassionati e i tifosi sui circuiti più belli, dalle piste che hanno fatto la storia del motorsport a quelle ultramoderne dell’ultima generazione, per godersi le emozionanti sfide a due e quattro ruote. Sarà una stagione che vedrà maggiore tecnologia in campo, con tanti speciali e molti backstage per accompagnare l’appassionato dentro il ‘dietro le quinte’ ei grandi campioni. Si starà sempre nel vivo dell’evento, con più di 1.300 ore di programmazione in diretta, circa 400 di queste dedicate a studi e rubriche, con oltre 200 gare in 42 weekend a tutta velocità.

“Tanta quantità. A volte i contenuti sono troppo grandi per rimanere in una casa, a volte serve un grattacielo e oggi abbiamo fatto un circo, e mi riferisco al promo e alla campagna che è in onda per la nuova stagione motori di Sky”. Queste le parole di Marzio Perrelli Executive Vice President Sport di Sky Italia, durante la presentazione della nuova grande stagione di Sky Motori a Vignate. “Avremo per quanto riguarda i motori 1300 ore di live, 200 gare e 42 Gp, un contenuto straordinario, qualunque cosa faccia ‘wroom’ è su Sky. Per quanto riguarda la qualità è nel dna di Sky da oltre 20 anni su tutto quello che mandiamo in onda. La squadra motori, amo dire, che è la 11esima scuderia per la F1 o la 12esima per le moto. Inoltre nel dna di Sky fanno parte le produzioni originali. Sarà poi una stagione che in F1 si preannuncia molto interessante, con Hamilton e Sainz che correranno per le ultime volte nelle loro scuderie ma anche nella MotoGp con Marquez in Ducati che mette un po’ di pepe”, ha aggiunto Perrelli.

“La stagione si prepara come ogni anno, nel migliore dei modi dal punto di vista soprattutto fisico, ma poi la cosa più importante è la gestione del tempo, 24 gare sono veramente tante. Allo stesso tempo faccio quello che amo e per 24 gare sono in macchina e sono contento. Io sono sempre eccitato a questo momento della stagione, ci sono tanti punti interrogativi, la qualifica questa volta sarà il venerdì e sapremo esattamente dove siamo e non vedo l’ora. In bocca al lupo a Sky e grazie di fare vivere la mia e la vostra passione a tutta l’Italia”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc in collegamento con Sky dal Bahrain durante la presentazione della nuova stagione motori.

Dal rombo della Formula 1, ai campioni della MotoGp, passando per il mondiale Superbike e il Fim Women’s Motorcycle World Championship, dalla Ntt Indycar Series, al World Rally Championship passando dal Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, F1 Academy, Lamborghini Super Trofeo Europa e tanti altri campionati, da vivere live su Sky (anche in mobilità su Sky Go), in streaming su Now. A partire dalla Formula 1, al via in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now il 2 marzo, live dal Bahrain: Davide Camicioli e la new entry Vicky Piria – giovane pilota che vanta già alle sue spalle una carriera significativa, dai kart alle monoposto, dalle Gt all’esperienza da unica italiana al mondo selezionata per le WSeries – saranno i nuovi conduttori dal paddock e in studio nei pre e post gara, per introdurre gli appassionati ai temi caldi del weekend, incontrando piloti, team manager, ospiti e personaggi chiave del Circus. E ancora, Sky aprirà le porte del suo rinnovato Remote Garage, lo studio virtuale che, dopo il debutto di un anno fa, tornerà con una versione aggiornata e avanzatissima. Tecnologia sempre al top anche grazie a Sky Sport Plus, che consentirà di accedere a nuove funzionalità per la visione dei Gp di F1, dall’on board del pilota preferito all’opzione che consentirà di vivere pienamente la sfida per la leadership.

Per la MotoGp, tutta in diretta in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, al via il prossimo 9 marzo con la prima Sprint Race in Qatar, l’esperienza di visione godrà di una prospettiva ancora più coinvolgente. In ogni weekend di gara, infatti, lo studio si aprirà al paddock per raccogliere voci, immagini inedite ed esclusive, per scoprire l’anima del Motomondiale. Nel corso della stagione, le telecamere di Sky Sport entreranno nelle sedi e nei centri di sviluppo dei team e delle case costruttrici del Motomondiale per raccontare come si costruiscono vittorie e trionfi e come si gestiscono le ripartenze dopo le sconfitte. Inoltre, le telecamere seguiranno metro dopo metro il telecronista da corsa Mattia Pasini durante i weekend che lo vedranno impegnato come pilota in pista, per entrare ancora di più nel vivo della routine ai box.

Il nuovo Racebook FPV è una rubrica nella quale uomini e situazioni del paddock vengono raccontate utilizzando la telecamera in soggettiva. Alle funzioni dello Sky Sport Tech di Mauro Sanchini si aggiunge l’Overlap, per sovrapporre e comparare azioni e traiettorie in pista di piloti diversi. E ancora, Vera Spadini incontrerà ogni settimana il popolo del paddock nel nuovo appuntamento Storia Vera, per entrare dietro le quinte e conoscere personaggi e curiosità. Come ogni anno grande attenzione sarà poi dedicata all’aspetto musicale: grazie alla nuova rubrica Music & Bike sarà infatti possibile proporre da casa brani inediti che faranno da colonna sonora alle clip originali in onda nei weekend di gara.