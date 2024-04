Al via Nutrimi, 18esima edizione del forum di nutrizione pratica

4 Aprile 2024

Roma, 4 apr. (Adnkronos Salute) – Torna, oggi e domani a Milano, l’appuntamento annuale con Nutrimi, congresso nazionale indipendente sulla sana alimentazione rivolto ai professionisti della salute. Tema della 18esima edizione del forum di nutrizione pratica è ‘Alimentazione positiva e stile di vita per riscrivere la salute’.

L’evento – spiega una nota – è un appuntamento fisso nel calendario annuale della nutrizione per gli specialisti della salute e gli stakeholder del mondo alimentare. Oltre 70 relatori fra i massimi esponenti del sapere scientifico, nei rispettivi ambiti, nella due giorni milanese dibatteranno per esplorare gli argomenti più caldi del mondo della sana alimentazione: dalla nutrizione come pilastro della lifestyle medicine alla nutrizione positiva e inclusiva, al ruolo del microbiota come decision maker del benessere, fino a una tavola rotonda sulla nutrizione del futuro. Sono previsti inoltre workshop dedicati alla nutrizione al femminile, in età pediatrica e per la longevità.

Per la prima volta il congresso si svolgerà nella prestigiosa cornice del Palazzo dei Giureconsulti in zona Duomo, e sono attese oltre mille presenze tra partecipanti in sede e da remoto. Nutrimi rappresenta inoltre la più ampia community digitale di professionisti della nutrizione in Italia, con oltre 70 mila followers sui propri canali social e una corposa attività redazionale sul sito Nutrimi.it.