Al via partnership tra Terna e Istituto Italiano di Tecnologia

Aprile 6, 2023

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Una collaborazione quinquennale per lo studio e la realizzazione di soluzioni innovative nell’ambito della robotica per supportare le attività di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. È l’obiettivo dell’accordo siglato tra l’azienda guidata da Stefano Donnarumma e l’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit). L’intesa è stata firmata a Roma da Massimiliano Garri, direttore Innovation & Market Solutions di Terna, e da Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

“Lo sviluppo di nuove soluzioni è di fondamentale importanza per Terna che, in qualità di regista e abilitatore della transizione energetica, è quotidianamente impegnata nella ricerca e nell’adozione delle tecnologie innovative per rispondere alle principali sfide poste dai target nazionali e internazionali di decarbonizzazione”, si legge in una nota. “Grazie alla collaborazione con l’Iit e al know-how dell’Istituto nel campo dell’automazione e della robotica” prosegue la nota.

“Terna potrà dunque sviluppare nuove soluzioni tecnologiche a supporto delle attività di ‘Operations & Maintenance’ consolidate nella gestione quotidiana di circa 75.000 km di linee elettriche ad alta e altissima tensione e delle oltre 900 stazioni elettriche su tutto il territorio italiano”.

L’Istituto Italiano di Tecnologia e Terna hanno già individuato alcuni primi casi specifici da sviluppare e sperimentare insieme, tra cui, ad esempio: robot autonomi capaci di effettuare attività sui sostegni delle linee aeree, sistemi avanzati per il monitoraggio delle stazioni elettriche in assenza di operatori, nonché dispositivi a supporto delle attività del personale in campo come gli esoscheletri. Nel corso della collaborazione, inoltre, Terna e Iit valuteranno anche l’opportunità di adottare azioni volte alla protezione della proprietà intellettuale con l’obiettivo di tutelare e valorizzare i risultati delle ricerche.

“Il piano di innovazione di Terna si pone l’obiettivo di gestire l’evoluzione del sistema elettrico, incrementare le prestazioni e la resilienza delle reti di trasmissione, aumentare l’efficienza e ridurre al massimo i rischi derivanti dalle attività di manutenzione, nonché di affrontare al meglio le nuove modalità di lavoro aiutando a creare un’azienda in cui sempre più al cui centro ci sono le persone; il tutto con particolare attenzione alla sostenibilità e alla transizione energetica come fattori chiave dell’attività dell’azienda, a favore di una transizione giusta che crei valore e benefici per l’azienda, per i suoi stakeholder e per il sistema circostante”, conclude la nota di Terna.