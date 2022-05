Al via stagione 2022 Footvolley, grande spettacolo e obbiettivo nascita Federazione

Maggio 30, 2022

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – E’ tutto pronto per il via della stagione 2022 del Footvolley in Italia. La presentazione si è tenuta oggi nella sala Giunta del Coni a Roma alla presenza del Presidente di Asi, il senatore Claudio Barbaro e dei due brand ambassador Aldair e Max Tonetto oltre ai campioni italiani della disciplina Alain Faccini e Federico Iacopucci. Il programma del tour nazionale 2022 sarà il più ricco di sempre con 3 eventi nazionali (Campionato Italiano FVIT), 5 internazionali, tra cui le fasi finali del campionato europeo (EFVL), che si svolgerà l’11 settembre nella splendida cornice della Pinetina (Beach Village) di Ostia. Sarà possibile seguire le gare anche in Tv su Sportitalia.

“Ci sono ampi margini di crescita per questa disciplina, è possibile che arrivi a livelli importanti -ha spiegato il presidente di ASI, Claudio Barbaro-. L’idea è di accompagnare il footvolley nelle crescita ma teso a creare un percorso strutturale e istituzionale che possa portare al riconoscimento da parte del Coni e ala creazione della Federazione nazionale. Il passaggio fondamentale è il riconoscimento di una federazione internazionale”. Un aiuto che intanto arriva anche con ‘Play FootVolley’ l’iniziativa ASI per dare impulso organizzativo alla disciplina che vanta ambasciato come Tonetto e Aldair che il prossimo 18 giugno disputeranno un incontro dimostrativo nel Centrale del Foro Italico, nel corso dei Mondiali di Beach Volley.

“Il footvolley è un pezzo di Brasile che si muove con me -ha dichiarato Aldair Nascimento dos Santos, ex difensore della Roma e campione del mondo con il Brasile nel 1994-. Per noi brasiliani è una consuetudine ritrovarci sulla sabbia con il pallone tra i piedi. Ci giochiamo tutti, impariamo così, la gente esce di casa e va in spiaggia a palleggiare. Credo sia uno dei modi migliori per restare in forma e divertirsi insieme a tanti amici”. “Dopo 20 anni di calcio ricominciare con un altro sport non è semplice ma sono davvero appassionato al footvolley – ha spiegato Max Tonetto, che con la ‘PlayFootVolley’ sta dando un notevole impulso alla disciplina – Con Aldair stiamo cercando di promuoverlo e farlo conoscere. Oggi ci sentiamo più solidi grazie al sostegno di Asi e Umbro”.

Pronti ad affrontare la nuova stagione anche i campioni italiani. “Sarà una nuova stagione ancora più importante della precedente. Il Movimento si sta formando con tanto impegno e dedizione. Stateci vicino, abbiamo bisogno di voi per crescere ancora di più”, ha detto Alain Faccini, mentre il compagno di squadra Federico Iacopucci ha aggiunto: “i migliori al mondo sono i brasiliani, ho fatto una esperienza fantastica di due mesi in Brasile, ma non siamo lontani da loro. Amo questo sport dal 2015 e mi diverto a giocarci”.