Al via We Make Future, tre giorni su domani innovativo, inclusivo e accessibile

Bologna, 13 giu. -(Adnkronos) – Al via la tre giorni 2024 di WMF – We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione AI, Tech: è una nuova edizione di scoperte, ispirazioni e connessioni globali al servizio della costruzione di un futuro migliore. La manifestazione ideata e organizzata da Search On Media Group, inaugurata questa mattina presso gli spazi di BolognaFiere, riunirà da oggi e sino a sabato 15 un eccezionale parterre di menti creative, innovatori, imprenditori e appassionati di tecnologia provenienti da tutto il mondo. Unica fiera internazionale certificata in Italia sull’innovazione, il WMF – We Make Future vede come Main Sponsor Ford Italia ed è patrocinata dalla Regione Emilia – Romagna e da: Rai Regione Emilia – Romagna, Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, ADCI – Art Directors Club Italiano e vede come Partner Visit Emilia-Romagna.

Più di 90 i Paesi coinvolti con rappresentanti da Europa, Africa, America del Nord e del Sud, Asia e Medio Oriente, oltre 1.000 speaker, più di 600 espositori e sponsor e più di 3.000 le startup e open innovation stakeholder. Il WMF si appresta dunque a tornare al centro dell’ecosistema innovativo globale agendo come piattaforma di connessione per la costruzione del futuro. È stato infatti un vero e proprio inno al futuro inclusivo, accessibile ed equo l’Opening Ceremony, una rappresentazione di quelli che sono alcuni dei pilastri valoriali fondanti dell’evento che, sin dalla prima edizione, ha messo al centro delle opportunità nate dagli strumenti dell’innovazione proprio la società.

“Sono passati 10 anni dalla prima edizione del WMF. Sin da allora abbiamo voluto creare una piattaforma per la costruzione del futuro” spiega Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF “Tutti voi, tutti noi, chiunque salga su questo palco è un attivista che prova a costruire un futuro più inclusivo e sostenibile. Internet e il digitale servono sicuramente a questo” e prosegue “È importante comprendere quanto ognuno di noi possa fare la differenza nel capire come usare l’arsenale tecnologico odierno. In questi anni abbiamo cercato di capire come cambiare le cose attraverso questi strumenti, partendo dal presupposto che la cooperazione tra tutti noi è fondamentale. Giorgio Taverniti, in apertura, parlava di passo indietro: un passo indietro che forse dovremmo fare tutti, cittadini, istituzioni, aziende, mettendo al centro la società. Dovremmo farlo in modo inclusivo, utilizzando linguaggi inclusivi.”

Diversi i protagonisti dell’Opening Ceremony che hanno amplificato il messaggio di Lombardo, tra questi Fatoumata Diawara, artista tra le rappresentanti più vitali della musica femminile internazionale, che si è esibita in un solo show più talk, Giorgio Taverniti, Tech educator e co founder di Search On Media Group, con un monologo intenso ed emozionante e i performer LIS (Lingua Italiana dei Segni) con il meglio delle produzioni di Rai Accessibilità.

A seguire, i saluti istituzionali a partire da quelli del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso che, con un videomessaggio afferma:” Questo appuntamento rappresenta una grande occasione per riconoscere il ruolo che le startup rivestono nella transizione digitale ed ecologica. Sono esse sinonimo di sviluppo, innovazione e capacità di implementare nuove idee e tecnologie. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è attivamente impegnato a sostegno delle startup. Stiamo lavorando anche grazie a iniziative come questa per rendere l’Italia più competitiva e forte così da esercitare sempre meglio il nostro ruolo di leader manifatturiero nel mondo e certamente in Europa e far crescere questo sistema a beneficio di tutto il Paese. Grazie del lavoro che farete”

Spazio sul palco principale anche ai saluti del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini “Per noi è un piacere continuare ad avere in Emilia-Romagna questa grande fiera e manifestazione. Per me, questo è uno degli ultimi interventi da Presidente, ma sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato in questi 10 anni: qui vicino nasce il Tecnopolo di Bologna; il G7, che si terrà a luglio, metterà i grandi della terra a confronto con multinazionali e attori dell’innovazione. Ne vado orgoglioso perché abbiamo portato in Emilia-Romagna tre cose incredibili: il Centro Previsioni Meteorologiche per 27 paesi europei, il supercomputer Leonardo, il più potente in Europa e tra i primi 5 al mondo, e da poco la quattordicesima Università delle Nazioni Unite per lo studio e il contrasto ai cambiamenti climatici e l’impatto dell’AI sulla società. Diventeremo la principale data valley europea, attirando qui i principali attori dell’innovazione per creare uffici e costruire il futuro. I mestieri del futuro saranno ancora sconosciuti, ma tutto si basa su formazione ed educazione innovativa. L’Emilia-Romagna, che era tra le tre regioni più povere del dopoguerra, ora guarda al domani per costruire il futuro per le prossime generazioni.”

In rappresentanza della città di Bologna il Sindaco Matteo Lepore, che dal palco principale della Manifestazione afferma “come città di Bologna siamo davvero felici di aver ospitato questa manifestazione, tenendola nel nostro paese e nella nostra regione. Questo è un progetto culturale che guarda al futuro, con dei valori e delle scelte che apprezzo molto, perché anche Bologna fa delle scelte: sceglie ogni giorno di essere diversa, speciale e inclusiva. Grazie per aver inserito la musica in un progetto che parla di tecnologia, perché la musica è un linguaggio universale e unisce. Grazie per aver portato avanti le battaglie contro l’intolleranza e l’odio attraverso l’educazione. Grazie per tutto il vostro lavoro e un applauso a tutte le persone che lavorano a questo evento”

A parlare, sempre sul palco principale, anche Francesco Ubertini, Presidente Cineca che afferma “Noi, come Bologna, come Tecnopolo, siamo la prima AI Factory Europea. La differenza la fanno e la faranno sempre e comunque le persone. Di fronte a questi sistemi abbiamo bisogno di persone competenti, stimolate e con entusiasmo, e abbiamo bisogno di quell’atmosfera che si sente e si respira oggi qui a We Make Future.”

Sarà dunque un viaggio di tre giorni nell’universo innovativo mondiale quello del WMF 2024, fatto di connessioni e incontri di business, ma anche di formazione, cultura, musica e divertimento, elementi da sempre abbinati dalla manifestazione che si caratterizza per la sua multidimensionalità. Largo infatti a talk ispirazionali, panel e conferenze, esposizioni tecnologiche, pitch competition e presentazioni di tool, ma anche a concerti live, gaming activities, performance e tech show imperdibili: tra questi l’esibizione dell’”uomo volante” con il jet suit flight display di Gravity e il club challenge internazionale di Drone Soccer che avrà luogo per la prima volta in Europa proprio al WMF, giorno 14/06.

Durante la tre giorni sarà possibile ascoltare esperti e pensatori ma anche ricercatori ed ospiti internazionali che condivideranno le loro conoscenze e prospettive sul futuro sia sul Mainstage che sugli stage presenti in area fieristica. Tra gli ospiti del Mainstage anche Enrico Mentana, Nestor Maslej (Stanford University), Simone Bianco(Altos Labs Bay Area Institute of Science), Francesco Ubertini(CINECA), Lama Nachman (Intel), Nicola Gratteri, Giuseppe Lombardo, Milena Gabanelli, Matteo Paolillo, Carlotta Vagnoli, Martina Strazzer, l’attore e nell’occasione ambassador WWF, Maccio Capatonda, per un palinsesto vastissimo. Si terrà invece giorno 15/06, sul palco principale della manifestazione il panel tra Big Tech e Istituzioni che vedrà sullo stesso palco Open AI con Emma Redmond, Associate General Counsel e Head of EU Data Protection, Google con Peter Fleischer Senior Privacy Counsel, il Garante della protezione dei dati Italiano con Guido Scorza, AGCOM – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Antonello Giacomelli, AgID – Agenzia per l’Italia Digitale con il General Manager Mario Nobile e il Parlamento Europeo con Brando Benifei europarlamentare, correlatore dell’AI Act.

Nell’area fieristica, gremita per questa edizione da più di 600 tra espositori e sponsor provenienti da tutto il mondo con padiglioni internazionali e delegazioni organizzate da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, sarà possibile toccare con mano il futuro avvicinandosi a prototipi tecnologici, robotica ma anche al mondo automotive, a quello del gaming e degli eSports e a quello della musica con il palco dedicato alle band emergenti. Molto lo spazio anche dedicato alle sinergie di business tra attori italiani e internazionali con le aree B2B utili alla creazione di nuove opportunità e collaborazioni grazie alla presenza di investitori e fondi di investimento oltre a quella di rappresentanti di brand internazionali come Google, Microsoft, Intel, ESA, IIT, ICE, CINECA, Ford Italia, Monge e molti altri.

