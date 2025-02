Alamsri: Faraone (Iv), ‘niente diretta tv, governo dell’omertà’

4 Febbraio 2025

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Sulla vicenda Almasri Meloni continua a scappare”. Lo dichiara Davide Faraone, presidente dei deputati di Italia Viva, a margine della conferenza dei capigruppo.

“Dopo una settimana e – sottolinea – dopo continue pressioni abbiamo finalmente ottenuto l’informativa. Domattina verranno in Aula Nordio e Piantedosi. Quello che non si spiega è perché i due ministri possano venire, mentre la Presidente del Consiglio no, e soprattutto perché la scorsa settimana non potevano riferire in Parlamento mentre questa settimana sì. Ma non dobbiamo farci troppe domande davanti al governo delle incongruenze”.

“Avremmo voluto che anche i cittadini italiani potessero ascoltare un’informativa che riguarda da vicino tutto il Paese, ma ci hanno negato anche la diretta televisiva Rai, che dovrebbe essere garantita per ogni evento di pubblica rilevanza. Ma evidentemente cercano di essere omertosi fino alla fine”.