Alessandria: denunciato per violenza da ex compagna aggredisce poliziotti, arrestato

Gennaio 2, 2023

Torino, 2 gen. – (Adnkronos) – Dovrà rispondere di violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale un uomo arrestato dalla polizia di Alessandria dopo che e’ stato sorpreso a casa della ex compagna in cui era entrato con un duplicato delle chiavi.

La donna, che il giorno prima aveva subito violenza dall’uomo e che aveva paura che si ripresentasse nella sua abitazione, dall’ospedale era stata accompagnata a casa da una pattuglia delle Volanti della Questura di Alessandria per ritirare alcuni effetti personali e trasferirsi per qualche giorno dal padre. All’arrivo a casa ha però sorpreso l’ex compagno che l’attendeva sul divano.

Le urla della vittima hanno richiamato gli agenti che hanno portato fuori di casa l’uomo, già denunciato, per accompagnarlo in Questura. In un primo momento l’uomo si è mostrato collaborativo, poi, improvvisamente, ha cambiato atteggiamento aggredendo con pugni e calci i poliziotti che hanno dovuto utilizzare il taser per bloccarne la furia. Arrestato, l’aggressore e’ stato condotto in carcere mentre i poliziotti sono stati entrambi medicati al pronto soccorso e dimessi con alcuni giorni di prognosi.