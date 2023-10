Alimentare, Figura: “Mercato consumi fuori casa in ripresa”

Ottobre 27, 2023

Mestre, 27 ott. (Adnkronos) – “Quello dei consumi fuori casa è un mercato in ripresa rispetto al periodo pre-pandemico. C’è ancora qualcosa da fare in termini di visite, ma dal punto di vista della spesa, con l’aumento dei prezzi, abbiamo ormai surclassato i livelli del 2019”. Queste le parole di Matteo Figura, Foodservice director di Circana, a margine dell’evento “Stoccafisso e Baccalà norvegesi in Italia – Seminario 2023” del Norwegian Seafood Council, svoltosi a Mestre il 26 ottobre 2023. “Inoltre, per quel che riguarda il mercato dei consumi fuoricasa, i consumatori chiedono innovazione soprattutto in termini di ricettazione e di offerta – aggiunge Figura – C’è quindi spazio per baccalà, stoccafisso e merluzzo di innovare e ampliare il mercato attraendo nuovi consumatori”.

“La ristorazione rappresenta un mercato enorme in Italia – sottolinea il Foodservice director di Circana – fattura intorno ai 66 miliardi di euro all’anno e si basa sull’esperienza. La ristorazione italiana è ancora strettamente legata ad un concetto troppo tradizionale e la tecnologia può aiutare ad innovare, sia dal punto di vista della componente ‘visibile’ del digitale, ovvero i pagamenti online, gli ordinativi e l’esperienza nel punto vendita, che di quella ‘invisibile’, che aiuta nella preparazione dei prodotti, nella composizione dei menù e nello stoccaggio”.