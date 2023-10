Alimentazione: Mattarella, ‘moltiplicare sforzi contro fame nel mondo’

Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Sono particolarmente grato dell’opportunità che mi viene offerta di intervenire alla Giornata mondiale dell’Alimentazione, occasione di stimolo per l’intera Comunità internazionale -e che sollecita in particolare i Paesi più prosperi- a moltiplicare i loro sforzi per porre fine alla fame nel mondo e garantire a milioni di esseri umani un equo accesso al cibo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Giornata mondiale dell’Alimentazione organizzata a Roma dalla Fao.