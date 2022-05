Alimentazione: Renzi, ‘per i politici il cibo serve a fare like, per noi è geo politica’

Maggio 12, 2022

Roma, 12 mag (Adnkronos) – “Per i politici, di solito, il cibo è argomento per i like. Quando sono in calo di consensi mettono una foto e scrivono, ‘oggi una eccezione alla dieta’. E tutti a dire, è uno come noi. A parte che in politica bisogna mettere uno meglio di noi per essere guidati, non uno di noi, per noi oggi il cibo è geopolitica. C’è il rischio di una carestia devastante nei prossimi mesi che si porta dietro l’immigrazione”. Lo ha detto Matteo Renzi aprendo l’incontro organizzato da Iv sulla geo politica del cibo.