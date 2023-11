Alimenti: Borchia (Lega), ‘risultato storico grazie ad allevatori, solidarietà per attacchi Più Europa’

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Ottimo il via libera definitivo dell’Aula della Camera al divieto di produrre e vendere in Italia di carne coltivata. Un risultato storico per il Paese raggiunto anche grazie ai nostri allevatori”. Così l’eurodeputato Paolo Borchia, segretario provinciale della Lega di Verona. “Avviso ai naviganti in Ue: come Lega non intendiamo piegarci ai poteri forti che vanno contro gli interessi delle nostre aziende e la salute dei cittadini. La sinistra, invece, ancora una volta sta dalla parte sbagliata come hanno fatto prima in piazza durante una manifestazione pacifica. Esprimo la mia solidarietà alla Coldiretti e al presidente Prandini per la becera aggressione di Più. Europa. Un atteggiamento inqualificabile di una certa sinistra -conclude Borchia- che, in difficoltà, attacca perfino il nostro mondo produttivo”.