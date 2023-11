Alimenti: Camera approva in via definitiva legge per stop a carne sintetica

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Con 159 voti a favore, 53 contrari e 34 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva la legge che vieta la produzione e l’immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché la denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.