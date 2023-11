Alimenti: Cattaneo, ‘Lollobrigida eleva a volontà generale volantino di un gruppo d’interesse’

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov (Adnkronos) – “La petizione non è altro che un volantino di Coldiretti a due colonne, disegnato come un fumetto, che separa il ‘buon’ cibo ‘naturale’ dal ‘cattivo’ cibo ‘sintetico’”. Lo ha detto la senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a Radio24 replicando alle affermazioni del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sul fatto che il Ddl sul divieto per la carne coltivata nasce “in seguito a una petizione che chiede di vietare questo tipo di produzioni”.

“Da un lato, su un rilassante sfondo verde-azzurro, ci sono rassicuranti e bucoliche immagini di contadini felici, animali al pascolo e salumi (prodotti macellando quegli stessi animali); dall’altro, in viola su un preoccupante sfondo nero, immagini di teschi e tibie, pittogrammi di rischio radiologico-nucleare, inquietanti personaggi in tute e maschere antigas che maneggiano grigie provette fumanti. Credo che la spinta a sottoscrivere un messaggio del genere non passi dalla razionalità, ma da processi emozionali”, ha spiegato Cattaneo.

“Ci sarebbe da interrogarsi molto seriamente sulla salute di un sistema istituzionale dove il processo legislativo eleva a volontà generale un volantino realizzato da un gruppo d’interesse, manipolativo della realtà. Mi risulta difficile comprendere come tutto ciò possa mai rappresentare una delle massime espressioni di democrazia del Paese, come raccontato dal ministro Lollobrigida”, ha concluso Cattaneo.