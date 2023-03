Alimenti: De Poli, ‘con ddl governo tuteliamo salute cittadini e made in Italy’

Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “L’84% degli italiani è contrario all’idea dei cibi prodotti in laboratorio (dalla carne al latte, dai formaggi al pesce, da sostituire con quelli coltivati in agricoltura). Ce lo dice un’indagine diffusa oggi da Coldiretti/Censis al Cibus di Parma. Ieri il Governo ha varato un disegno di legge che dice No ai cibi sintetici, prevedendo anche multe fino a 60.000 euro per i trasgressori. Abbiamo mantenuto un impegno: ricordo che ho firmato, come molti altri parlamentari, ministri e centinaia di migliaia di cittadini, la petizione di Coldiretti. Noi del Centrodestra ci schieriamo dalla parte dei cittadini, perché vogliamo tutelare la salute delle persone, e dalla parte del made in Italy (l’agroalimentare italiano messo a rischio dalla diffusione del cibo sintetico vale 580 mld, ¼ del Pil nazionale, 740.000 aziende agricole e 70.000 industrie alimentari)”. Così il senatore Udc, Antonio De Poli.