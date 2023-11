Alimenti: Della Vedova, ‘aggressione inquietante, ombra nera su lavoro parlamentari’

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov (Adnkronos) – “Questo episodio mette in luce che siamo stati troppo teneri, che ormai la situazione sta degenerando, se il presidente di Coldiretti si sente autorizzato a venire ad aggredire un parlamentare colpevole di aver espresso la propria opinione in aula”. Lo ha detto Benedetto Della Vedova dopo lo scontro tra i partecipanti al sit in di +Europa contro il Ddl sul divieto di carne coltivata davanti palazzo Chigi e il presidente di Coldiretti.

“Sono eventi molto brutti, inquietanti, che gettano un’ombra nera su quello che sta accadendo in Italia in questa stagione”, ha spiegato il deputato di + Europa. “Chiediamo formalmente che il governo si dissoci da questa aggressione che c’è stata contro esponenti dell’opposizione e parlamentari che hanno fatto il loro lavoro in Parlamento e stanno esprimendo un dissenso su un provvedimento su cui il governo ha la maggioranza. Non è per niente un bel clima, valutiamo di sporgere denuncia”, ha detto il segretario di + Europa Riccardo Magi.