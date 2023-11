Alimenti: Della Vedova in aula, ‘Lollobrigida non vada da Coldiretti, non legittimi violenza’**

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov (Adnkronos) – “Andremo a fare denuncia, non è tollerabile. Invito tutta la Camera, ma soprattutto il ministro Lollobrigida, mi auguro non vada alla manifestazione di Coldiretti, glielo chiedo da parlamentare a parlamentare. Dopo quello che è successo non può andare a legittimare una aggressione contro il Parlamento sarebbe un riconoscimento alla violenza contro il Parlamento”. Lo ha detto Benedetto Della Vedova, ricostruendo in aula alla Camera l’episodio dello scontro avuto con il presidente di Coldiretti Prandini davanti palazzo Chigi.

“Arriva come un ossesso il presidente di Coldiretti Prandini, corre verso di me, delinquente delinquente, ci sono i video, si capirà, c’erano gli agenti della Digos, cerca di aggredirmi. Fortunatamente gli agenti della Digos lo allontanano e arriva la polizia”, ha raccontato Della Vedova proseguendo: “Che il presidente di Coldieretti si senta legittimato a attraversare la strada per aggredire fisicamente un parlamentare per le parole che ha pronunciato nell’aula di Montecitorio trovo che sia di una gravità assoluta”.