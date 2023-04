Alimenti: Gori, ‘su carne coltivata fuffa dannosa’

Aprile 1, 2023

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “La crociata contro la carne coltivata in nome della sovranità alimentare è fuffa dannosa. Fuffa perché la carne nazionale copre solo il 50%. Si finisce così per tutelare la carne argentina, olandese, brasiliana… Dannosa per 2 motivi: per l’enorme impatto ambientale degli allevamenti intensivi (emissioni+consumo di acqua+ deforestazione) e perché la carne coltivata è per l’Italia un’importante occasione di mantenere la sua leadership nell’agrifood in chiave di qualità, sostenibilità e innovazione: così andrà persa (mentre la importeremo dall’Ue)”. Così Giorgio Gori del Pd, sindaco di Bergamo, su twitter.